La copertina del Time non è scontata e questa volta non lo è neppure il titolo. Giorgia Meloni è in blu, con i capelli biondi che scendono sulle spalle e un aspetto piuttosto istituzionale. Il titolo dell'intervista evoca una leadership non solo nazionale. «Ecco dove sta portando l'Europa». La firma è di Massimo Calabresi, capo dell'ufficio di Washington e che il 4 luglio è arrivato a Palazzo Chigi per un lungo colloquio. L'obiettivo era capire qualcosa in più della prima donna a capo di un governo in Italia, per andare oltre quello che si dice. Non solo raccontare la Meloni, ma, in qualche modo, riuscire a spiegarla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La donna che sta cambiando l’Europa