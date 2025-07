La deriva maschilista del Chicharito Hernandez So Foot | Ha un pisello al posto del cervello

Si è rincretinito il Chicharito Hernandez o, per usare il titolo che gli dedica So Foot, «Ha un pisello al posto del cervello» L’ex attaccante messicano di Manchester United e Real Madrid una volta tornato a Guadalajara, ha preso una terribile deriva social-machista-sessista. Ha pubblicato diversi video per esprimere quel che realmente pensa delle tutto donne, colpevoli a suo dire di “sradicare la mascolinità rendendo la società ipersensibile”. “Voi donne dovete imparare a ricevere e onorare la mascolinità “, dice dal suo divano, con le mani giunte da bravo influencer reazionario. E chiede alle suddette donne ” incarnare l’energia femminile prendendosi cura, nutrendo, accogliendo, dando vita, pulendo, sostenendo la casa, che è il luogo più prezioso per noi uomini “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

