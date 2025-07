La danza all’Almagià

Gruppo nanou chiude il progetto ’Alphabet et ultra’ 20242025 con un momento condiviso. Un modo per stare insieme, rivedersi, attraversare uno spazio fatto di corpi, parole, suoni, luci. Un aperitivo, qualche chiacchiera, un dj set e qualche piccola sorpresa preparata insieme a marte (la piattaforma di collaborazione tra figure professionali specializzate in arti visive). Appuntamento dalle 18 alle 20 all’Almagià di Ravenna. ’Alphabet et ultra’ è un percorso di formazione e approfondimento coreutico per danzatori, danzatrici e performer neodiplomati o di comprovato percorso professionale, ideato e condotto da gruppo nanou, condiviso con coreografi che hanno attraversato e attraversano il linguaggio della compagnia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

