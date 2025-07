Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra l’azzurro Luciano Darderi e l’argentino Camilo Ugo Carabelli, rispettivamente testa di serie 2 e 3 dell’ATP 250 di Umago, in Croazia, i quali si sfideranno nel tardo pomeriggio nella prima semifinale del torneo. I due, però, negli ultimi 4 anni si sono sfidati per ben sette volte, in 6 occasioni sul circuito Challenger ed in una circostanza sul circuito ITF (i cosiddetti Futures): le sfide sono sempre andate in scena sulla terra battuta outdoor, la stessa superficie sulla quale si affronteranno in Croazia. L’azzurro è in vantaggio per 4-3 nei precedenti ed ha ribaltato l’inerzia del confronto vincendo gli ultimi tre precedenti, giocati tra 2023 e 2024, a Lima, Cagliari e Torino: Darderi ha vinto gli ultimi sei set giocati contro il sudamericano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La curiosità tra Darderi e Carabelli: nessun precedente per l’ATP, in realtà sono 7…