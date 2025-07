Il recente scandalo dell’urbanistica a Milano continua a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sui tanti fenomeni di corruttela, che vanno oltre la classica definizione di corruzione secondo il Codice penale (artt. 319 e 318). La definizione giuridica è rilevante ai fini della configurazione del reato, mentre vi sono comportamenti altrettanto illeciti nell’esercizio della funzione pubblica o in incarichi conferiti al privato che vedono prevalere l’interesse particolare dell’agente su quello pubblico o del committente. Gli esempi sono molti e multiformi. Rientrerebbe in questa definizione il caso del Comune che redige un bando di appalto in modo tale da favorire l’impresa amica. 🔗 Leggi su Formiche.net

La corruzione è un male endemico di molti Paesi. L'analisi di Zecchini