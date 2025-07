La Consulta cassa la legge anti-sindaci e avvicina la candidatura di Decaro in Puglia

La Corte costituzionale avvicina la nomination di Antonio Decaro come candidato governatore del centrosinistra per la Puglia: la Consulta ha dichiarato illegittima la norma anti-sindaci approvata dal Consiglio regionale nel dicembre scorso con un voto bipartisan (una alleanza tra gli eletti uscenti contro i potenziali rivali con la fascia tricolore).  La norma cassata prevedeva che i primi cittadini si potevano candidare come consiglieri dimettendosi 180 giorni prima del voto: questa disciplina è stata cancellata perchĂ© definita "irragionevole e sproporzionata". Ora si potranno presentare lasciando il municipio entro il giorno della presentazione delle liste.

