La complicata eredità di Hulk Hogan

Terry Gene Bollea, conosciuto ai più come Hulk Hogan, simbolo del wrestling in tutto il mondo, è morto. Se ne parlava da quasi un mese, per via di una notizia fatta trapelare da una controversa personalità radiofonica, Bubba "The Love" Sponge, secondo il quale Hogan era sul letto di morte, con i familiari avvisati di prepararsi a dargli l’ultimo saluto. Al tempo non si è dato troppo tempo alla notizia, che forse però era più fondata di quanto si pensasse, forse per via della pessima reputazione della fonte, che tra l'altro aveva rapporti complicati con Hulk Hogan (tra i motivi che poi hanno portato allo storico processo, importante per ragioni che vanno oltre la vicenda in sé e protagonista del documentario di Netflix, Nobody Speak, tra Hogan e la rivista scandalistica Gawker, che fallì proprio a seguito di quel processo). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - La complicata eredità di Hulk Hogan

