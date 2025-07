La Cina si espande nel Caucaso a scapito della Russia E l’Europa resta a guardare

La Cina ed il Kazakhstan hanno rinnovato un accordo strategico per rafforzare la connettività ferroviaria ed aumentare il volume delle merci che attraversano la Trans-Caspian International Trade Route (TITR), nota come Middle Corridor, una rotta commerciale che dall’ Asia Sud-Orientale e dalla Cina raggiunge l’Europa passando dal Mar Caspio e dal Caucaso. Il Middle Corridor rappresenta un’alternativa al Northern Corridor, che attraversa la Russia, e al Southern Corridor, che unisce Europa e Cina passando dal Canale di Suez. L’importanza di questa rotta commerciale, come ricordato dal portale Geopolitical Monitor, è cresciuta dopo l’invasione russa dell’ Ucraina dato che il conflitto ha reso meno sicuro il Northern Corridor e spinto le nazioni coinvolte negli scambi commerciali a trovare alternative. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Cina si espande nel Caucaso (a scapito della Russia). E l’Europa resta a guardare

In questa notizia si parla di: cina - europa - caucaso - russia

«Impero americano in declino e crescita della Cina inesorabile: i rischi per l’Europa» - «La scelta di un Papa americano significa che l’impero Usa è in decadenza (gli States non ne hanno mai espresso uno fino ad ora perché avevano già troppo potere, militare e finanziario, ndr); di contro, la crescita della Cina è inesorabile.

"La Cina ora ha bisogno dell'Europa, per questo è rischioso considerarla un nemico" - Spesso consideriamo la Cina come un'entità lontana. L'abbiamo più volte sottovalutata, sminuita a fabbrica globale a basso costo.

Se Cina e Russia stringono l’asse. L’Europa al bivio raccontata da Small (Gmf) - La visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca di questa settimana non è solo un segno di solidarietà con l’omologo russo Vladimir Putin.

Massicci bombardamenti russi nella notte su Kiev e altre città Esplosioni e incendi nella capitale. La Germania: "Mosca prepara un attacco di 2.000 droni". Sfiducia a von der Leyen, l'Ue: "Dietro c'è il Cremlino" #Kiev #Russia #Bombardamenti #Droni #Sicurezz Vai su Facebook

La Cina si espande nel Caucaso (a scapito della Russia). E l’Europa resta a guardare; L’illusione dell’amicizia senza limiti nella cooperazione tra Cina e Russia; Influenza e commercio. Così Tbilisi fa spazio a Russia, Cina e Iran.

Guerra Ucraina, Costa (Ue) incontra Xi: «Cina usi sua influenza su Russia per mettere fine al conflitto». Raid ucraino su Sochi: due donne morte - Zelensky firma un ddl che limita fortemente l'autonomia di due agenzie anticorruzione, scatenando l'irritazione dell'Ue e della piazza ucraina. Lo riporta ilmattino.it

Il piano segreto di Russia e Cina contro l’Europa - Il piano segreto di Russia e Cina contro l'Europa secondo l'analisi di Mark Rutte, segretario generale della Nato. Si legge su money.it