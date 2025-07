La Cina risponde al protezionismo di Trump | tra energia e materie prime finanziamenti da record nella Nuova via della seta

L’ondata protezionistica innescata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sembra aver spinto la Cina a premere sull’acceleratore del suo progetto infrastrutturale Nuova via della seta. Dato per stagnante e sempre meno chiaro nei suoi obiettivi principali, nel primo semestre del 2025 quest’ultimo ha ricevuto una spinta senza precedenti. Come riportato da un rapporto redatto dall’universitĂ australiana Griffith University e dal Green Finance and Development Center con sede a Pechino, infatti, nei primi sei mesi dell’anno la Cina ha messo sul tavolo nell’ambito dell’iniziativa 124 miliardi di dollari, piĂą dei 122 miliardi impiegati nel corso dell’intero 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Cina risponde al protezionismo di Trump: tra energia e materie prime, finanziamenti da record nella Nuova via della seta.

