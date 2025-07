La ciclabile sacrifica gli alberi Comitato lancia la raccolta di firme

La mobilitazione è cominciata in primavera con assemblee nel quartiere e il tour dell’opposizione a spiegare il progetto. Ora, gli abitanti di via don Sturzo, a Cernusco, si sono organizzati in comitato e hanno lanciato una raccolta firme per salvare i loro alberi: 15 sacrificati per fare posto a una pista ciclabile insieme a 25 parcheggi. Questo il "conto" del piano approvato dal Comune prima delle elezioni. Un prezzo troppo alto anche per chi è amico dell’ambiente e ama la mobilità dolce. "L’obiettivo - spiegano i residenti - è mettere a punto una proposta alternativa". Per questo hanno chiesto aiuto a un agronomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "La ciclabile sacrifica gli alberi". Comitato lancia la raccolta di firme

