La cicatrice che fa male a Spalletti | Non è stato un errore

L'intervista a Repubblica: "Quel pensiero non mi passa mai"

Luciano Spalletti non si dà pace: l'addio alla Nazionale è una cicatrice che fa e farà male a lungo...

Spalletti: "Addio alla Nazionale mi toglie il sonno, abbiamo grandi giocatori" - "Il pensiero dell'addio alla Nazionale mi toglie il sonno", queste le parole dell'ex ct dell'Italia Spalletti, che intervistato da La Repubblica è tornato a parlare della sua esperienza azzurra. Da sport.sky.it

Spalletti: “Il calcio mi ha rovinato la vita. L’esonero dalla Nazionale? Non mi passerà mai” - Le dichiarazioni dell'ex allenatore dell'Italia: "Ho voluto più bene al calcio che a me stesso, gli ho sacrificato le persone a me più care... Si legge su calciolecce.it