Chi mi segue lo sa, mi occupo di musica, quella roba che consola. Ma oggi scrivo di lavoro e licenziamenti, quella roba che ti sveglia di notte con l’ansia e nessuna melodia. Già, perché c’è qualcosa di profondamente stonato nel modo in cui le grandi aziende annunciano i propri tagli. Una lingua neutra, levigata, fatta di “ottimizzazione”, “agilità”, “investimenti saggi”. Ma dietro a queste parole – che potrebbero arrivare da un algoritmo, più che da un essere umano – ci sono nove lavoratori italiani che perderanno il posto. Persone in carne e ossa, non unità statistiche di un foglio Excel. Booking. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La chiamano ‘ottimizzazione’ ma è uno schiaffo: i tagli di Booking e gli effetti che mi preoccupano