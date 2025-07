La Cassazione «abbatte» tre nuovi grattacieli di Milano.

Urbanistica milanese. È certamente il tema del momento, anche perché ormai non passa giorno senza che si scoprano nuovi dettagli o novità riguardo alle centinaia di cantieri per futuri edifici residenziali avviati in circostanze e modalità a dir poco sospette, in una parola “ Palazzopoli ”. L’ultima è arrivata ieri, quando la Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni per le quali ha respinto il ricorso della società Nexity contro il sequestro imposto dalla procura di Milano per i cantieri delle residenze Lac, tre palazzine al Parco delle Cave, in una ex area industriale nella zona ovest della città. 🔗 Leggi su Panorama.it

