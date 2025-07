La campagna Manildo Presidente parte a Treviso sabato 26 luglio

C’è una data per l’evento di lancio della campagna elettorale di Giovanni Manildo per la presidenza della Regione Veneto: sabato 26 luglio alle ore 10, al Parco degli Alberi Parlanti di Treviso.L’incontro, dal titolo “Creare futuro”, aprirĂ ufficialmente una sfida che coinvolgerĂ in modo. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Manildo apre la campagna elettorale, arriva l'endorsement di Arturo Lorenzoni: «E' la persona giusta per il Veneto» - «Giovanni Manildo è la persona giusta per dare fiato il Veneto». Così il consigliere regionale Arturo Lorenzoni in occasione dell’apertura della campagna elettorale del candidato presidente delle forze di centrosinistra e del mondo civico.

Al via la campagna per le Regionali 2025! Sabato 26 luglio vi aspettiamo a Treviso, al Parco degli Alberi Parlanti, per l’evento di apertura della campagna elettorale di Giovanni Manildo candidato del centrosinistra alla guida del Veneto. Viale Felissent, 56 Vai su Facebook

Elezioni, Manildo: «Corro per il Veneto. Sfida in ... - Il Gazzettino - «Mi candido alla presidenza della Regione perché credo nella possibilità reale di un cambiamento», dice l’ex ... Riporta ilgazzettino.it

Giovanni Manildo, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione: la campagna elettorale su studenti e università VIDEO - L’avvocato trevigiano Giovanni Manildo, candidato del centrosinistra alla presidenza del Veneto, ha iniziato la sua campagna elettorale da Padova, parlando ... Scrive ilgazzettino.it