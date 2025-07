La bimba di 4 mesi positiva alla cocaina ritrovata con i genitori | due giorni di ricerche dopo la scomparsa dall’ospedale

È stata ritrovata a Striano, nel Napoletano, la bimba di 4 mesi che due giorni fa era risultata positiva alla cocaina. E che poi, senza essere stata dimessa, i genitori avevano preso e portato via dall’ospedale di Salerno. I due originari del Marocco e senza fissa dimora sono stati condotti in caserma e la loro posizione è ora al vaglio degli inquirenti. La piccola è stata invece affidata ai servizi sociali e sarà sottoposta ad accertamenti, anche se risulterebbe in buone condizioni di salute. La scomparsa dall’ospedale e la caccia dei carabinieri. La bimba era ricoverata al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, la mattina di mercoledì 23 luglio, quando improvvisamente è scomparsa. 🔗 Leggi su Open.online

Novara, la bimba di 14 mesi trovata positiva alla cocaina era stata affidata a una tossicodipendente - Un contesto di degrado, sporcizia, commistione con droghe: è quello in cui è stata trovata una bimba di nemmeno un anno e mezzo a Novara, sottratta alla madre dal padre quando aveva appena due mesi e da lui affidata a una donna pregiudicata e tossicodipendente.

Schianto sulla strada maledetta, il padre morto sul colpo: gravissimi moglie e bimba di 7 mesi - Una tragedia che lascia senza parole e che spezza una giovane famiglia nel pieno della sua vita. Matteo Marcato, 34 anni, originario di Spinea ma residente da circa un anno a Oriago di Mira, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì lungo la Jesolana, tra Portegrandi e Caposile.

Bimba di 14 mesi scomparsa da più di un anno rintracciata a Novara - NOVARA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Novara ha indagato tre persone per maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali commessi in danno di una bambina di 14 mesi.

