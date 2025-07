La bellezza imperfetta di Kristina Ti e l’incontro con Bosco Sodi

Il colpo di fulmine è scattato durante un’estate a Folegandros, dopo anni passati ad ammirarsi a distanza: Cristina Tardito e Bosco Sodi, due menti creative a confronto e una sinergia profonda da cui è nata una collezione di moda (“Cracked Surfaces”) ispirata all’arte. «Il dialogo con Bosco è stato sorprendentemente naturale, istintivo, quasi come un viaggio condiviso in cui le nostre visioni si sono intrecciate in modo spontaneo. Ciò che mi affascina maggiormente del suo approccio è la capacitĂ di conferire voce e anima alla materia grezza. La sua arte ha una forza intensa, viscerale, che scaturisce da un gesto primordiale ma profondamente autentica», ci racconta la stilista e Ceo del marchio Kristina Ti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La bellezza imperfetta di Kristina Ti e l’incontro con Bosco Sodi

In questa notizia si parla di: bosco - sodi - bellezza - imperfetta

