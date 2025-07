La Bce taglia i tassi… eppure i mutui restano alti

La Bce taglia, ma famiglie e imprese non vedono gli effetti sui propri mutui, anzi. Nell’ultimo anno la Bce ha sforbiciato per 200 punti base (ieri lo stop, ma a settembre è attesa una nuova sforbiciata) e così i mutui sono cresciti di 10 miliardi (dati Fabi). Ma se all’inizio gli effetti si sono visti sui prestiti, a settembre qualcosa ha iniziato a incepparsi nella cinghia di trasmissione monetaria. I tassi medi applicati dalle banche sono tra il 3,6 e il 3.9%, oltre 1,5 punti percentuali in più rispetto ai tassi di riferimento della Bce (2%). Le banche negli ultimi mesi hanno smesso di trasferire sui cittadini i benefici del taglio del costo del denaro Tassi Bce in calo, ma i mutui non seguono: cosa sta succedendo davvero. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La Bce taglia i tassi… eppure i mutui restano alti

Nuovo record di utili per le banche mentre c'è il record di poveri in Italia. Alle banche il Governo Meloni ha azzerato una tassa sugli extraprofitti mentre taglia le misure contro la povertà , le agevolazioni sui mutui per i giovani, aumenta l'Iva sui prodotti per i bam Vai su Facebook

