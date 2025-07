Due novitĂ in una stessa sera per l’ Accademia Organistica Elpidiense, per il suo pubblico e, in generale, per la cittĂ : la riapertura della Basilica della Misericordia (che è stata climatizzata) e la presentazione della stagione concertistica d’organo, edizione numero 51 che caratterizzerĂ tutti i venerdì di agosto. Oggi, ore 21,30, appuntamento nella Basilica della Misericordia e "nel giorno esatto in cui 50 anni fa, è stato organizzato il primo concerto dell’allora Accademia Musicale Elpidiense - specifica il presidente Giovanni Martinelli, oggi assessore alla cultura – e, come avvenne in quella data, sarĂ un giovane organista ad esibirsi allo storico organo Nacchini 1757 ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Basilica della Misericordia riapre climatizzata