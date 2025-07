Ktm 390 Adventure R Enduro R e Smc R 2025 in arrivo nelle concessionarie

La casa austriaca rilancia la sua gamma di briose monocilindriche medie per divertire su ogni tipo di terreno. Leggere e specialistiche, condividono gran parte della loro componentistica pur vantando caratteri ben distinti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ktm 390 Adventure R, Enduro R e Smc R 2025 in arrivo nelle concessionarie

In questa notizia si parla di: adventure - enduro - arrivo - concessionarie

Nuovo arrivo da Celestini Moto ? Nel video di oggi, il nostro Gianluca ti porta alla scoperta della nuova gamma Caballero 700cc, disponibile in due nuove versioni: Deluxe e Travel! E se ami viaggiare, preparati a innamorarti della Travel Edition Una scr Vai su Facebook

KTM: SMC, Enduro e Adventure, ecco quando arrivano le nuove 125 e 390; KTM: nuova gamma 390 disponibile entro poche settimane, Adventure, Enduro e Supermoto; Moto - News, Cyclone RX600: arriva l'ennesima enduro stradale sulle nostre strade.

Ktm 390 Adventure R, Enduro R e Smc R 2025 in arrivo nelle concessionarie - La casa austriaca rilancia la sua gamma di briose monocilindriche medie per divertire su ogni tipo di terreno. Secondo gazzetta.it

KTM annuncia la data di arrivo in Europa dei modelli 125 e 390, SMC R, Enduro R, Adventure X e R del 2025 - KTM annuncia la data di arrivo in Europa dei modelli 125 e 390, SMC R, Enduro R, Adventure X e R del 2025 KTM ha annunciato quali sono le date di arrivo dei modelli 125 e 390 come SMC R, Enduro R e ... Da motorbox.com