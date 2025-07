Kolo Muani Juve sirene inglesi sull’attaccante del PSG! Questo bianconero può aiutare il club nella trattativa | tutti gli ultimi aggiornamenti

Kolo Muani Juve, sirene inglesi sull’attaccante del PSG: i dettagli sul futuro del bomber francese. Il futuro di Randal Kolo Muani continua a essere al centro delle speculazioni di mercato. L’attaccante francese, attualmente in forza al PSG, è uno dei nomi più discussi in queste settimane di calciomercato. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, gli agenti del calciatore hanno iniziato a sondare il terreno in Inghilterra, ma per ora le trattative con Chelsea e Arsenal non hanno suscitato un particolare interesse. Nonostante ciò, il profilo di Kolo Muani sembra ancora essere una priorità per alcuni club di Premier League, con il Manchester United che ha fatto un passo avanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, sirene inglesi sull’attaccante del PSG! Questo bianconero può aiutare il club nella trattativa: tutti gli ultimi aggiornamenti

In questa notizia si parla di: muani - attaccante - kolo - juve

Kolo Muani Juve, l’indiscrezione: «Si valuterà se ci saranno margini per il rinnovo del prestito oppure…». Novità importanti sul futuro dell’attaccante - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juve, l’indiscrezione sul futuro dell’attaccante bianconero: tutte le dichiarazioni sul francese.

Kolo Muani Juve, la dirigenza fissa le condizioni per la permanenza: svelato il piano dei bianconeri per trattenere l’attaccante francese - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juve, svelato il piano per trattenere il francese: cosa filtra in vista della prossima sessione estiva.

Kolo Muani o Vlahovic? Tudor ha deciso: è ufficiale la scelta sull’attaccante titolare per Al Ain Juve - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani o Vlahovic? Tudor ha deciso: scelta ufficiale per l’attacco. Chi guiderà il reparto avanzato all’esordio al Mondiale per Club contro l’Al Ain.

La #Juventus sta ancora lavorando per trattenere Randal #KoloMuani dal #PSG. La #Juve vuole tenerlo prolungando il prestito (con diritto di riscatto). L'attaccante vuole restare alla Juve, anche se due club di #PremierLeague sono interessati a Kolo Muani. Vai su X

Juventus, le alternative a Kolo Muani in attacco: ci sono Nunez, Hojlund e Goncalo Ramos. Chi vi piacerebbe di più? Vai su Facebook

Juve, per Kolo-Muani insidia United: nella lista dei Red Devils anche Vlahovic; Kolo Muani vuole la Juventus ma spunta il Milan: tutto sull'attaccante che Luis Enrique ha messo tra i silurati; Juventus, Kolo Muani resta?.

Juve, per Kolo-Muani insidia United: nella lista dei Red Devils anche Vlahovic - Prima Ekitike al Liverpool per 95 milioni di euro, poi Viktor Gyokeres all’Arsenal per oltre 70 milioni e siamo sol ... Si legge su msn.com

Kolo Muani Juve: i bianconeri spingono per riportare l’attaccante a Torino. C’è un ‘alleato’ speciale nell’operazione… - C’è un ‘alleato’ speciale nell’operazione con il Psg Il calciomercato Juve non molla la presa su Randal Kolo Muani. Secondo juventusnews24.com