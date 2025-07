Kiss cam al concerto dei Coldplay | si dimette anche Kristin Cabot la responsabile del personale di Astronomer

L'uscita di lei pochi giorni dopo l'allontanamento forzato dall'azienda del ceo, Andy Byron, "beccato" con la donna all'evento di Boston dal video diventato virale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Kiss cam al concerto dei Coldplay: si dimette anche Kristin Cabot, la responsabile del personale di Astronomer

Kiss cam traditrice, sospesi dal lavoro i due amanti pizzicati al concerto - La "Kiss cam" della discordia ha colpito. Sono stati sospesi dal lavoro, dopo che il video del loro abbraccio clandestino al concerto dei Coldplay ha fatto il giro del mondo, Andy Byron e Kristin Cabot.

