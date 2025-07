Kimi Räikkönen a Viterbo il pilota a sorpresa al kartodromo

Kimi Räikkönen a Viterbo, sorpresa al kartodromo. La leggenda della Formula 1 ha acceso i riflettori sul Leopard circuit. Kimi-Matias Räikkönen, campione del mondo di F1 nel 2007, si è presentato ieri sera, 24 luglio, a sorpresa in occasione di una sessione pubblica di noleggio kart, accompagnato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: kimi - räikkönen - sorpresa - viterbo

Kimi Antonelli, chi è il pilota italiano: età, la maturità a scuola, la fidanzata, i genitori e il motivo del soprannome (che non è un omaggio a Raikkonen) - Andrea 'Kimi' Antonelli in pole a Miami. Sì, è solo una gara sprint (che prenderà il via sabato alle 18), ma tanto è bastato per far impazzire la stampa di mezzo.

Perché Antonelli si chiama “Kimi” ma Raikkonen non c’entra nulla: nome suggerito da un ex pilota - Andrea Kimi Antonelli è la nuova stella della Formula 1. Il giovane pilota italiano della Mercedes ha come secondo nome quello di Kimi, che non è un omaggio a Raikkonen.