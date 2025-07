Kilowatt festival 2025 | 14.000 presenze e un indotto economico virtuoso per Sansepolcro

Arezzo, 25 luglio 2025 – Kilowatt festival 2025: 14.000 presenze e un indotto economico virtuoso per Sansepolcro Tempo di conti e bilanci economici per Kilowatt Festival 2025, la manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale CapoTraveKilowatt che si è svolta a Sansepolcro dall’11 al 19 luglio. Sono stati 6.938 i biglietti acquistati e almeno altre 7.000 presenze sono state conteggiate, e comprendono sia 400 biglietti omaggio, sia la partecipazione ai molti eventi gratuiti in programma. Per i pasti, CapoTraveKilowatt ha pagato 20.337,00 € agli esercizi commerciali del centro storico presenti nell’area gastronomica Il Bengodi – ai Giardini di Piero – per colazioni, pranzi e cene di compagnie artistiche, stampa, staff e ospiti vari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Kilowatt festival 2025: 14.000 presenze e un indotto economico virtuoso per Sansepolcro

In questa notizia si parla di: kilowatt - festival - presenze - sansepolcro

Si rinnova l'appuntamento con Kilowatt Festival, che si terrà a Sansepolcro dall'11 al 19 luglio - Arezzo, 1 giugno 2025 –  Si rinnova l'appuntamento con Kilowatt Festival, che si terrà a Sansepolcro (Ar) dall'11 al 19 luglio 2025.

Si rinnova l’appuntamento con Kilowatt Festival in programma dall’11 al 19 luglio a Sansepolcro - Arezzo, 1 luglio 2025 –  Si rinnova l’appuntamento con Kilowatt Festival in programma dall’11 al 19 luglio a Sansepolcro (Ar): la ventitreesima edizione della manifestazione internazionale e multidisciplinare di teatro, danza, performance e musica – ideata e diretta da Lucia Franchi e Luca Ricci, fondatori dell’associazione culturale CapoTrave/Kilowatt, con il contributo di Fondazione CR Firenze – torna ad appassionare il pubblico con 45 spettacoli di cui 24 tra anteprime, prime assolute, nazionali ed eventi in esclusiva, 54 repliche, 9 concerti, 9 dj-set, laboratori, incontri e la Summer School su performing arts e digitale.

Al via Kilowatt Festival 2025, appuntamento dall'11 al 19 luglio a Sansepolcro - Arezzo, 8 luglio 2025 – Promettono “una grande abbuffata di bellezza”, Lucia Franchi e Luca Ricci, ideatori e direttori di Kilowatt Festival, la manifestazione internazionale di teatro, danza, performance e musica in programma dall’11 al 19 luglio a Sansepolcr o.

Kilowatt festival 2025: 14.000 presenze e un indotto economico virtuoso per Sansepolcro; I Citti del Fare si preparano al Berta Music Festival in un 2024 di grandi novità ; Sansepolcro : la seconda giornata del Kilowatt Festival di domani 12 luglio prevede l’incontro con Roger Bernat, la prima nazionale di “Pluto”, della pluripremiata compagnia pisana I Sacchi di Sabbia, la danza di Virgilio Sieni in “Satiri”,gli spettacoli, scelti dai.

Kilowatt festival 2025: 14.000 presenze e un indotto economico virtuoso per Sansepolcro - Tempo di conti e bilanci economici per Kilowatt Festival 2025, la manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale CapoTrave/Kilowatt che si è svolta a Sansepolcro dall’11 al 19 luglio ... Lo riporta lanazione.it

Kilowatt Festival 25: le tecnologie digitali applicate alla scena - Tra le varie proposte del Kilowatt Festival 2025, spettacoli sulle tecnologie digitali e le loro applicazioni in scena. klpteatro.it scrive