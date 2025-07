Kiev | 23mila civili in zone di guerra

8.54 Gli Usa hanno approvato vendite militari per 330mln di dollari in supporto ad artiglieria e contraerea ucraine. Forniture anche dalla Germania: l'azienda bellica tedesca Hensoldt -scrive il quotidiano tedesco Handelsblatt- invierĂ all'Ucraina sistemi radar antiaerei per 340mln di euro. Circa 23.000 civili, tra cui 113 bambini rimangono nelle zone di combattime n to attive in Donetsk, stima intanto la Protezione civile ucraina. Abbattuti 54 droni russi su 61 e 105 ucraini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it