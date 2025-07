kate middleton come gestisce gli eccessi dei figli soprattutto di charlotte

Kate Middleton ha un trucco segreto per gestire gli eccessi emotivi dei suoi figli, soprattutto di Charlotte. È uno stratagemma facile da adottare e per cui la Principessa del Galles è molto predisposta. Kate Middleton, la strategia delle attività all’aria aperta. Come è noto, Kate Middleton è un’appassionata di sport e ha trasmesso questo suo amore per l’attività fisica ai figli, George, Charlotte e Louis. In particolare, ama quelle discipline che si svolgono all’aria aperta, come il tennis, il trekking, le passeggiate in bicicletta e il nuoto, in piscina come al mare. Non solo, appena può, organizza giochi e altri passatempi da fare nel vasto parco che circonda la sua casa di campagna, Anmer Hall, nel Norfolk, anche d’inverno. 🔗 Leggi su Dilei.it

