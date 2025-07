Juventus UFFICIALE | nuovo infortunio per Milik

Comunicato del club bianconero sul centravanti polacco: “incidente fortuito in palestra”. Ecco i tempi di recupero Finite le vacanze dopo il Mondiale per Club che ha tenuto impegnata la Juventus fino allo scorso 1 luglio, da ieri i giocatori bianconeri si sono ritrovati alla Continassa per iniziare il ritiro precampionato agli ordini di Igor Tudor e del suo staff. Tutti tranne Douglas Luiz, il quale ha deciso di non presentarsi e che per questo verrà multato. Si è finalmente rivisto anche Arkadiusz Milik, fermo da oltre un anno per i vari infortuni. Nuovo infortunio per Arek Milik (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, UFFICIALE: nuovo infortunio per Milik

In questa notizia si parla di: juventus - ufficiale - infortunio - milik

Juventus, UFFICIALE Conceicao a titolo definitivo: il comunicato del club - Dopo l’arrivo a Torino all’orario di pranzo, si attendeva solamente la firma sul nuovo contratto che lo avrebbe legato alla Juventus.

Nuovo sponsor Juventus: quando debutterà sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale, ecco le partite in cui vedremo già Jeep e Visit Detroit - di Redazione JuventusNews24 Nuovo sponsor Juventus: quando ci sarà l’esordio sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale, ecco le partite in cui vedremo già Jeep e Visit Detroit.

Nuovo sponsor Juve: sarà anche sulle maglie di Juventus Next Gen, Juventus Women e Juve Primavera? Comunicato ufficiale che svela tutto - di Redazione JuventusNews24 Nuovo sponsor Juve: sarà presente anche sulle maglie di Juventus Next Gen, Juventus Women e Juve Primavera? Ecco il comunicato ufficiale.

.@juventusfc, nuovo infortunio per Milik: ecco quanto accaduto Vai su X

Il 24 luglio comincerà la stagione 2025/2026 della #Juventus, con il raduno alla Continassa e le visite mediche al J-Medical prima di cominciare la preparazione un mese esatto prima di Juventus-Parma del 24 agosto che aprirà la stagione ufficiale #FinoAllaFi Vai su Facebook

Milik, tunnel Juve senza fine: nuovo infortunio! Cosa si è fatto stavolta; Milik, una maledizione: si ferisce in palestra. Fermo almeno per altri 7 giorni; Incredibile Milik, altro infortunio! Per l'attaccante il rientro è ormai utopia: cosa si è fatto, quante partite salta.

Juventus, UFFICIALE: nuovo infortunio per Milik - Le ultime Juventus news registrano un nuovo infortunio per Arek Milik. Segnala calciomercato.it

Juventus, Milik si ferisce in palestra. Il report completo degl infortunati - com, anche la giornata di oggi è stata ricca di impegni per la Juventus, reduce dal primo giorno ufficiale di lavoro stagionale. Scrive ilbianconero.com