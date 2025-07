Juventus | Thiaw non decolla Vlahovic al centro del mercato

Il Milan insiste, ma la trattativa è complessa Il Milan continua a monitorare Dusan Vlahovic come obiettivo primario per l'attacco, ma la strada per portare il serbo a Milano è in salita. Le indiscrezioni di mercato, riportate da fonti vicine al club, confermano un interesse concreto dei rossoneri, con contatti

Serie A top e flop 1ª giornata, subito senza pietà : Vlahovic sprecone, Juan Jesus e Thiaw disastrosi, Bisseck.

Vlahovic al Milan si può fare, lui si sente come Benzema: la Juventus ci sta ma non se ne pentirà? - La Juventus vuole cederlo, il serbo si sente come Benzema, suo riferimento calcistico, e lo fa sapere sui social ... Da sport.virgilio.it

Juventus, possibile scambio Vlahovic-Thiaw con il Milan - I rossoneri, però, non sembrano avere fretta e potrebbero muoversi solo nelle ultime settimane di mercato. Lo riporta it.blastingnews.com