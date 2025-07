Juventus | passo falso di Douglas Luiz

Un errore che complica il mercato La vicenda di Douglas Luiz scuote la Juventus, con il centrocampista brasiliano che ha mancato il raduno alla Continassa senza giustificazioni, un vero passo falso. Le indiscrezioni di mercato, rilanciate da fonti vicine al club, parlano di un tentativo di riavvicinamento da parte del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: passo falso di Douglas Luiz

Juventus, con la Lazio ci sarà ancora emergenza. Koopmeiners in dubbio, Douglas può essere una soluzione - Il senso finale è: provateci ancora. Igor Tudor gliel`avrà detto, ribadito, ripetuto e reso in maniera estremamente chiara e cristallina.

Tuttosport – Douglas Luiz sui social, nostalgia Premier. Poi il post: “Amo la Juventus” - 2025-05-11 22:56:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Douglas Luiz, la diretta.

Douglas Luiz raccontato da Adriano Bacconi: «La delusione è alta, ha anche pagato una mancanza di umiltà ! Ecco cosa non ha funzionato qui alla Juventus» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz è stato raccontato così da Adriano Bacconi. Le dichiarazioni in Tribuna Juve sul centrocampista bianconero e sulla stagione – VIDEO.

Pagina 0 | David, primo giorno Juve. Quando torna Douglas Luiz e il piano mercato Kolo Muani - Intanto la dirigenza ha incontrato gli agenti del mediano brasiliano e sta lavorando per la punta francese ... Riporta tuttosport.com

Juventus, entrano in scena gli agenti di Douglas Luiz, Vlahovic e Weah per sbloccare il mercato in uscita - Scendono in campo gli agenti, per provare a sbrogliare i casi più delicati del calciomercato juventino. Come scrive msn.com