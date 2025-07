Juventus, nuovo contest per i tifosi bianconeri: ecco come vincere un volo per vedere il match contro il Borussia Dortmund. La Juventus ha annunciato una grandissima opportunitĂ per i tifosi bianconeri in vista dell’amichevole contro il Borussia Dortmund. Di seguito il comunicato con tutti i dettagli. E’ in arrivo per i bianconeri un appuntamento internazionale di prestigio: Borussia Dortmund – Juventus, amichevole in programma il 10 agosto 2025 in Germania. E per l’occasione, i tifosi bianconeri avranno l’opportunitĂ di vivere un’esperienza indimenticabile grazie al contest “Fly to Dortmund”, dedicato ai J1897 Member. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, nuovo contest per i tifosi bianconeri! Tutti i dettagli per volare a Dortmund con la squadra di Tudor: il comunicato