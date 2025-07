Juventus non solo Joao Mario | arriva un altro terzino destro

La Juventus ha chiuso l’affare Joao Mario, ma occhio anche all’imminente accordo per l’arrivo di un altro terzino destro. Trattativa nel vivo e attenzione alla possibile fumata bianca Come cambierĂ il calciomercato della Juventus in vista delle prossime settimane? Dopo l’arrivo di Joao Mario dal Porto con la cessione di Alberto Costa, i bianconeri sarebbero pronti a spingere il piede sull’acceleratore per l’arrivo di un altro terzino destro. Nelle ultime ore, infatti, starebbe avanzando il nome di Molina dell’Atletico Madrid. (LaPresse) TvPlay. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juventus, non solo Joao Mario: arriva un altro terzino destro

Chi è Joao Mario, il terzino destro che il Porto ha offerto alla Juventus nello scambio con Alberto Costa. Storia, carriera e identikit del giocatore - di Redazione JuventusNews24 Chi è Joao Mario: storia, carriera, identikit e caratteristiche tecniche del giocatore del Porto, offerto alla Juve nello scambio con Alberto Costa.

Juventus, Porto: scambio Strategico per la squadra, João Mário - La Juventus vive un momento di transizione, puntando a costruire una squadra competitiva con Igor Tudor alla guida.

Alberto Costa Joao Mario (A Bola), Porto e Juventus trovano un accordo per quello che non è da considerarsi un scambio diretto! Cifre e dettagli dell’operazione - di Redazione JuventusNews24 Alberto Costa João Mário: si concretizza lo scambio tra il Porto e la Juventus! Tutti i dettagli di quello che non è uno scambio diretto.

Perché la Juventus ha preso João Mario; Joao Mario-Juve, ora è ufficiale: comunicato, cifre e numero di maglia; Joao Mario nuovo giocatore della Juventus, è ufficiale: le cifre dell'operazione col Porto.

Joao Mario nuovo giocatore della Juventus, è ufficiale: le cifre dell'operazione col Porto - La Juventus ha annunciato il terzo acquisto del suo calciomercato dopo Jonathan David e Francisco Conceiçao, sempre dal Porto arriva Joao Mario: le cifre dell'operazione e l'incastro con Alberto Costa ... Scrive goal.com

Juventus, caso Douglas Luiz: “Atto gravissimo. Joao Mario non è il titolare, ecco l’altro obiettivo” | ESCLUSIVO - Juve, Douglas Luiz non si presenta al raduno: rottura totale. Secondo calciomercato.it