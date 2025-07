Juventus Next Gen i ragazzi di Brambilla giocheranno la stagione 2025 26 nel girone B! Ecco tutte le avversarie e i sorteggi completi

Juventus Next Gen, i ragazzi di Brambilla giocheranno nel girone B: tutti i dettagli e le avversarie dei bianconeri. Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data 25.07.2025, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C Sky Wifi per la Stagione Sportiva 20252026. La Juventus Next Gen dopo aver giocato la scorsa stagione nel girone C, è stata inserita nel girone B. Di seguito la composizione di tutti i gironi. GIRONE A AlbinoLeffe Alcione Milano Arzignano Valchiampo Cittadella Dolomiti Bellunesi Giana Erminio Inter U23 L.R. Vicenza Lecco Lumezzane Novara Ospitaletto Pergolettese Pro Patria Pro Vercelli Renate Trento Triestina Union Brescia Virtus Verona GIRONE B Arezzo Ascoli Bra Campobasso Carpi Forlì Gubbio Guidonia Montecelio Juventus Next Gen Livorno Perugia Pianese Pineto Pontedera Ravenna Rimini Sambenedettese Ternana Torres Vis Pesaro GIRONE C Atalanta U23 Audace Cerignola AZ Picerno Benevento Casarano Casertana Catania Cavese Cosenza Crotone Foggia Giugliano Latina Monopoli Potenza Salernitana Siracusa Sorrento Team Altamura Trapani Il campionato 20252026 delle seconde squadre del calcio italiano vedrĂ il debutto di una nuova protagonista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, i ragazzi di Brambilla giocheranno la stagione 2025/26 nel girone B! Ecco tutte le avversarie e i sorteggi completi

