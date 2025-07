Juventus low-cost Comolli fa i conti della serva | non c’è ancora un volto nuovo Corsport

L’articolo di oggi del Corriere dello Sport si apre con queste parole: “ Chissà se il poliglotta John Elkann abbia mai studiato il cinese. Un vecchio proverbio di quella terra millenaria recita proprio così: “Se fai progetti per un anno, semina del grano. Se i tuoi progetti si estendono a dieci anni, pianta un albero. Se essi abbracciano cento anni, istruisci il popolo”. Così, nonostante da un secolo la famiglia Agnelli e i tifosi juventini siano legati da un indissolubile legame chiamato vittoria, da dodici mesi in casa bianconera comincia a farsi largo il sentimento dell’incompiutezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juventus low-cost, Comolli fa i conti della serva: non c’è ancora un volto nuovo (Corsport)

Juventus: Guardiola lo scarica, affare low cost per i bianconeri - Giuntoli potrebbe regalare ai tifosi un giocatore di esperienza oltre che duttile. Il suo rapporto con il Manchester City sembra essere ai ferri corti Dal Manchester City alla Juventus per rilanciarsi.

Juventus tra David e la ‘matassa’ Vlahovic: e il Milan resta in agguato per l’affare low cost - Il grande obiettivo di Damien Comolli è quello di chiudere in tempi stretti il colpo Jonathan David, ma i suoi piani sono complicati dalle uscite e dalla situazione di Vlahovic Non è un mistero che in casa Juventus ci sia un profilo che ha superato tutti gli altri e che l’obiettivo del nuovo dominus bianconero sia quello di chiudere questa pratica in tempi brevi.

#Tuttosport: "#Juve, non vale la pena cedere #AlbertoCosta per 20 mln!" I motivi... ?TuttoSport titola: "Alberto #Costa, un nome una sorpresa: milioni sul piatto Juve dallo #Sporting" Sorpresa è l’emozione che continua ad accompagnare il percorso di Vai su Facebook

Vlahovic, Mourinho chiama e Comolli disegna: la strada per la Turchia è tracciata; Bivio Juve: il Psg rallenta Kolo, Comolli insiste per Osimhen; Juventus, il futuro dipende da Exor e Vlahovic: 676 milioni di euro per il bilancio.

Juventus low-cost, Comolli fa i conti della serva: non c’è ancora un volto nuovo (Corsport) - Tra budget limitato, esuberi e scelte di mercato obbligate, la Juventus resta un cantiere aperto. Riporta ilnapolista.it

Quanto potrà investire la Juventus sul mercato e la strategia: l'analisi dei conti - La Juventus ha fino ad ora ha messo a segno un acquisto in questa sessione di mercato, ovvero Jonathan David, arrivato a parametro zero ma con un ingaggio importante. Come scrive ilbianconero.com