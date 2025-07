Juventus infortunio per Milik

Juventus: infortunio per Milik, aggiornamenti su Cabal, Kelly, Savona e Perin Arkadiusz Milik ha subito un infortunio in palestra durante la preparazione alla Continassa, come comunicato dalla Juventus. Secondo il report medico ufficiale, il polacco ha riportato una ferita lacero-contusa alla regione tibiale anteriore destra in un incidente fortuito, con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, infortunio per Milik

In questa notizia si parla di: infortunio - milik - juventus - aggiornamenti

Infortunio Milik: si avvicina l’esordio stagionale del polacco? Aggiornamenti dall’allenamento, ecco cosa ha fatto oggi l’attaccante - di Marco Baridon Infortunio Milik: il polacco va verso l’esordio stagionale. Novità dall’allenamento, ecco cosa ha fatto oggi l’attaccante negli Stati Uniti.

Infortunio Milik: esordio stagionale vicino per il polacco? Dal West Virginia arrivano novità interessanti per Tudor! Cosa filtra sul numero 14 - di Marco Baridon Infortunio Milik: arriva un nuovo aggiornamento importante sul polacco! Cosa filtra dal West Virginia per lui.

Infortunio Milik: il polacco è pronto a tornare in campo? Annuncio di Tudor, svelate le condizioni dell’attaccante - di Redazione JuventusNews24 Infortunio Milik: il polacco è pronto a tornare in campo? Annuncio di Tudor, svelate le condizioni dell’attaccante nella conferenza pre Manchester City.

.@juventusfc, nuovo infortunio per Milik: ecco quanto accaduto Vai su X

"Rilassato, ma senza mai dimenticare l'obiettivo": la carica di Gleison #Bremer sui social! ? Il suo rientro non è solo quello di un titolare, ma del leader e dell'anima della difesa della #Juventus. Quanto vi è mancato il muro brasiliano? L'attesa per il suo rit Vai su Facebook

Milik, un nuovo guaio: rischia di non tornare in questa stagione; Juventus, nuovo stop per Milik: si allungano i tempi di recupero. Si accelera per Zirkzee?; Milik, il calvario continua: nuovo infortunio, perché il rientro slitta ancora.

Juventus, UFFICIALE: nuovo infortunio per Milik - Le ultime Juventus news registrano un nuovo infortunio per Arek Milik. Riporta calciomercato.it

Milik, tunnel Juve senza fine: nuovo infortunio! Cosa si è fatto stavolta - La stagione non è ancora iniziata e l'infermeria della Juventus ha già un paziente nonché una vecchia conoscenza: Arkadiusz Milik! Secondo tuttosport.com