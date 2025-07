Juventus il Chelsea ci prova per Yildiz

Juventus, Yildiz incedibile: no al Chelsea, pronto il rinnovo al 2030 La Juventus blinda Kenan Yildiz, respingendo un’offerta da 65-68 milioni di euro del Chelsea, come riportato da Eurosport. I Blues, freschi vincitori del Mondiale per Club, hanno tentato il colpo per il fantasista turco classe 2005, pupillo di Enzo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il Chelsea ci prova per Yildiz

In questa notizia si parla di: juventus - yildiz - chelsea - prova

Yildiz Juventus, addio possibile a quelle condizioni: lo scenario che spaventa i tifosi bianconeri. Cosa filtra in vista dell’estate - di Redazione JuventusNews24 Yildiz Juventus, addio a quelle condizioni: lo scenario in vista della prossima estate.

Gazzetta - Juventus, Kalulu sarà multato come Yildiz - Pierre Kalulu sarà multato dalla Juventus per l`espulsione rimediata sabato contro la Lazio, così come avvenne per Kenan Yildiz, espulso due.

Yildiz Arsenal, i Gunners piombano sul numero 10 della Juventus! Ecco la richiesta del club bianconero. Le cifre - di Redazione JuventusNews24 Yildiz Arsenal, i Gunners piombano sul numero 10 della Juve. Non solo Vlahovic: novitĂ sul futuro del turco.

Il Chelsea ha messo 70 milioni sul piatto per Yildiz e la Juve ha risposto con un semplice "No". Ennesima prova del fatto che sul turco i bianconeri vogliono fondare la squadra. Un dell'attestato di stima, e una bella responsabilitĂ . Vai su Facebook

Yildiz, il Chelsea ci prova: offerta di 65 milioni, la Juventus dice no. Rinnovo in vista fino al 2030; Il Chelsea piomba su Yildiz ma la Juve ribadisce l'incedibilitĂ : la cifra rifiutata; Juventus, Maresca pazzo di Yildiz! Ecco a quanto ammonta l'offerta concreta del Chelsea.

Yildiz, il Chelsea ci prova: offerta di 65 milioni, la Juventus dice "no". Rinnovo in vista fino al 2030 - Il club bianconero infatti ha rifiutato una importante offerta da 65 milioni di euro presentata dal Chelsea nelle scorse ore. Come scrive informazione.it

Juve, Balzarini: 'Il Chelsea ha fatto un sondaggio per Yildiz ma non c'è stata proposta' - Balzarini ha poi evidenziato: 'Se fosse arrivata un'offerta da 70 milioni la Juve si sarebbe messa seduta, nessuno è incedibile' ... Si legge su it.blastingnews.com