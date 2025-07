Che tra la Juventus e Douglas Luiz non sia mai scoccato l'amore è cosa risaputa fin dalle prime fasi del ritiro estivo in preparazione della scorsa stagione, ma ora il rapporto tra le parti sembra proprio essere arrivato al capolinea in modo brutale. Il centrocampista brasiliano, infatti, ha disertato il raduno alla Continassa, senza peraltro fornire alcuna motivazione valida alla societĂ bianconera, lanciando così un chiarissimo segnale alla dirigenza. Un fulmine a ciel sereno nel primo giorno di ritiro, dunque, anche perchĂ© nulla lasciava presagire, pur essendoci un'evidente tensione tra le parti, che Douglas Luiz avrebbe potuto addirittura non rispondere alla prima convocazione ampiamente programmata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Juventus, Douglas Luiz diserta il raduno: rottura totale con la società , multa e cessione in arrivo