Il primo caso dell’estate bianconera si chiama Douglas Luiz: la decisione del centrocampista brasiliano dopo l’assenza senza giustificazione. Dopo solamente una stagione, Douglas Luiz è pronto a salutare Torino. Arrivato la scorsa estate per far fare il salto di qualitĂ definitivo al centrocampo della Juventus, il brasiliano non è mai stato al centro del progetto. Sia con Thiago Motta che con Igor Tudor, l’ex Aston Villa ha vissuto una stagione ai margini della rosa. Problemi fisici e incompatibilitĂ con le idee dei due tecnici le cause del poco minutaggio, situazione culminata con la decisione da parte del club di non puntare su di lui per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Juventus, clamoroso colpo di scena: la decisione di Douglas Luiz spiazza tutti