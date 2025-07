Juventus, la tua Next Gen è una gallina dalle uova d’oro: nel tesoretto ben 35 milioni provengono dal Genoa Che la Juventus Next Gen, la seconda squadra della Juventus militante in Serie C sotto la guida di mister Brambilla, sforni talenti è un dato di fatto. Basti pensare, nel numero considerevole di giovani calciatori che calcano la scena internazionale, al tanto chiacchierato Dean Huijsen. Ceduto dalla Juventus – per una cifra a posteriori irrisoria – al Bournemouth e poi arrivato a indossare la prestigiosa casacca del Real Madrid, il giovane della nazionale spagnola è l’esempio che questa formazione di Serie C permette ai potenziali di venire a galla. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Juve, tesoretto Next Gen: ben 35 milioni dal Genoa