Juve Primavera ufficiale il primo contratto da professionista per Huli! Il futuro del portiere sarà bianconero | il comunicato del club

Juve Primavera, ufficiale il primo contratto da professionista per Huli: i dettagli presenti nel comunicato. Un altro giovane talento si lega al futuro della Juventus. Raffaele Huli, portiere classe 2008, ha firmato il suo primo contratto da professionista con scadenza al 30 giugno 2028. Nativo di Asti ma di origine albanese, Huli è in bianconero dal 2017 e ha recentemente messo in mostra le sue qualitĂ con l’ Under 17 della Juventus, concludendo la stagione con una semifinale scudetto. COMUNICATO – «Lo sguardo rivolto al futuro della Juventus prosegue. Raffaele Huli ha siglato, infatti, il primo contratto della sua carriera da professionista con scadenza fissata al 30 giugno del 2028. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

