Juve Molina è una scommessa | i 4 motivi per cui Tudor lo vuole

Alla Continassa proseguono i discorsi con l’Atletico Madrid per Nahuel Molina, in cima alla lista delle preferenze della Juventus e sempre piĂą in bilico nella squadra di Diego Simeone. Ecco perchĂ©, nonostante la stagione non proprio positiva, Tudor lo vuole in bianconero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, Molina è una scommessa: i 4 motivi per cui Tudor lo vuole

In questa notizia si parla di: molina - tudor - vuole - juve

Ecco perché la Juve vuole Molina: sarebbe un buon acquisto? ? @samuele.mandaro Vai su Facebook

Nahuel #Molina è nel mirino della #Juventus ma gli ostacoli non sono pochi Stando alle indiscrezioni raccolte da http://Calciomercato.it, nonostante sia confermato l’interesse della Juve e il placet totale di Tudor al suo innesto, ci sarà da convincere Simeon Vai su X

Juve, Molina è una scommessa: i 4 motivi per cui Tudor lo vuole; Juventus, Molina la freccia per Tudor: contatti con l'Atletico per il terzino destro; Idea Molina per la Juventus: è lui il terzino destro per Tudor.

Molina Juve, Comolli vuole fare sul serio! Pronta l’offensiva per l’esterno argentino, ma resistono queste tre alternative. I dettagli - Dettagli e novità di mercato La Juve è alla ricerca di un rinforzo sulla fas ... Come scrive juventusnews24.com

Molina alla Juve: perché l’argentino rimane nella lista della dirigenza. Quali sono i motivi che spingono Comolli a puntare su di lui - Tutti i dettagli sul suo futuro Il calciomercato Juve non si ferma con l’arrivo di Joao Mario. Riporta juventusnews24.com