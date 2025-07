Juve accelerazione Sancho | doppia opzione per Tudor

La Juve continua a ristrutturare la propria corsia destra. Dopo aver preso Joao Mario, Comolli punta ad acquistare un’altra freccia. Non vuole fermarsi la Juventus. Il direttore generale Damien Comolli, dopo aver ceduto Alberto Costa dal Porto e preso dai lusitani Joao Mario, sta continuando a lavorare allo scopo di consegnare ad Igor Tudor una fascia destra nuova di zecca, dinamica e capace di sostenere al meglio il reparto offensivo. Il restyling, ora, prevede la cessione di Timothy Weah, scivolato agli ultimi posti nelle gerarchie del tecnico croato, e l’acquisto di Jadon Sancho che preme per sbarcare all’aeroporto di Caselle. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juve, accelerazione Sancho: doppia opzione per Tudor

In questa notizia si parla di: juve - tudor - accelerazione - sancho

Conferenza stampa Tudor pre Bologna Juve: quando parla il tecnico bianconero alla vigilia della sfida di Serie A - di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor pre Bologna Juve: ecco quando parla l’allenatore della squadra bianconera prima della sfida di Serie A.

Reja esalta Tudor: «C’è feeling coi giocatori e si vede, ha ridato la giusta mentalità alla Juve. Vi dico la mia sulla conferma» - di Redazione JuventusNews24 Reja esalta Tudor: «Vi dico la mia sulla conferma». Le dichiarazioni sul tecnico della Juventus.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla prima del match dello Stadium contro i friulani.

? #Juve, allarme per #KoloMuani dalla Francia: Manchester United e Newcastle entrano in corsa per Randal - Footmercato (Santi Aouna ) Secondo le nostre informazioni, Randal Kolo Muani è la grande attrazione di questa finestra di mercato estiv Vai su Facebook

Juve, il punto sulle trattative di mercato per Conceicao, Kolo Muani e Sancho; Juventus e Sancho, trattativa nel vivo: si cerca la svolta con lo United; Douglas Luiz out, la Juve chiama in Portogallo. E Comolli snobba la prioritĂ di Giuntoli.

Juventus: Sancho e Hjulmand per Tudor? Torino: avanza Falcone per la porta - La Juventus si vuole rinforzare con Sancho sulle fasce, ma punta anche Hiulmand a centrocampo, per cui lo Sporting chiede tra i 50 e i 60 milioni. Scrive sportcafe24.com

Kolo Muani e/o Sancho: cosa cambierebbe per Tudor in attacco - Qualcuno potrebbe sostenere - Segnala ilbianconero.com