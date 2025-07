Jurassic World – La rinascita e Superman protagonisti al cinema | i punti di forza e le criticità

In questo mese, il cinema sta registrando un incremento notevole del pubblico grazie, soprattutto, a due pellicole distribuite di recente che hanno attirato l’attenzione e suscitato lo stupore degli spettatori. Si sta parlando, ovviamente, di “Jurassic World – La rinascita“ e di “Superman”, due generi completamente diversi, ma che stanno spronando sempre piĂą gente ad andare nelle sale cinematografiche per provare in prima persona l’emozione e l’intensita dei momenti trasmessi dalle varie sequenze di queste storie. Andiamo alla scoperta dei punti di forza e di debolezza di questi due film. Jurassic World – La rinascita “Jurassic World – La rinascita” è un film diretto da Gareth Edwards, giĂ regista di Godzilla ( 2014 ), Rogue One: A Star Wars Story ( 2016 ) e The Creator ( 2023 ), scritto da David Koepp, storico sceneggiatore di Jurassic Park ( 1993 ), Carlito’s Way ( 1993 ) e Spider-Man ( 2002 ), con Steven Spielberg che figura tra i produttori esecutivi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

