José María Bea | il pittore dell’anima che ha trasformato l’arte in atto di resilienza

José María Bea è un pittore autodidatta originario di Motril, nel sud dell’Andalusia. Il suo percorso artistico è il risultato di anni di dedizione, ricerca e sperimentazione. Fondatore della “New International Art Gallery ”, Bea ha saputo trasformare la propria città natale in un polo di scambio creativo, esponendo artisti di fama internazionale e diventando egli stesso un riferimento nel mondo dell’arte astratta espressionista. Le sue opere, esposte in Spagna, Italia (dove ha ricevuto ben due menzioni a Milano e a Roma), Stati Uniti, Messico e Dubai, raccontano con intensità temi universali come l’amore, il dolore, la fragilità umana e la rinascita interiore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

