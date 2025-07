Atmosfere hard-soul venate di inquietudini devozionali, spirituals ed R&B a supporto dei ’rintocchi dell’anima’: Jonté Mayon, un volto d’ebano e due occhi che bucano l’oscurità, stasera con altre artiste del Porretta Soul Festival è parte di un convivio di livello siderale che dalle 22 scandisce il doppio tributo a Wilson Pickett e a James Carr con dedica – per quest’ultimo – del figlio Vincent. Jonté, da prima donna della ’ Memphis Music Hall Of Fame Band ’, lei duetterà con Shunta Mosby, Dani McGhee e Candy Fox: è un modo di volare sempre più in alto per un’artista? "Se mai esiste un modo, queste ragazze talentuose infrangeranno il soffitto di cristallo per arrivarci, di sicuro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jonté Mayon a Porretta: "La musica ispira, non importa chi sei"