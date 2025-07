Jonathan Milan per la maglia verde manca soltanto la matematica | i punti in palio e cosa serve

Jonathan Milan ha ormai conquistato la maglia verde al Tour de France, ma manca ancora la matematica certezza prima di festeggiare sul podio a Parigi. Il velocista friulano svetta in testa alla classifica a punti con 352 punti e può fare affidamento su 80 lunghezze di vantaggio nei confronti dello sloveno Tadej Pogacar (272), quando al termine mancano soltanto due tappe ci sono sul tavolo 120 punti. Il padrone incontrastato di questa edizione della Grande Boucle indossa la maglia gialla ed è lanciato verso il poker, portare a casa anche questo altro prestigioso riconoscimento potrebbe anche stuzzicarlo se il divario fosse contenuto ma ormai non c’è più spazio e Jonathan Milan è davvero a un passo dal raggiungere un traguardo di enorme caratura agonistica, inseguito sempre dai migliori sprinter del mondo e che soltanto Franco Bitossi e Alessandro Petacchi hanno fatto loro tra gli italiani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jonathan Milan, per la maglia verde manca soltanto la matematica: i punti in palio e cosa serve

In questa notizia si parla di: punti - maglia - jonathan - milan

Cecilia Zandalasini nella storia: superati i 1000 punti con la maglia dell’Italia - Con la tripla del 29-24 nel corso del secondo quarto della finale per il terzo e quarto posto degli Europei femminili 2025 tra Italia e Francia, Cecilia Zandalasini ha raggiunto un record storico.

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Skjelmose caduto, Milan vuole i punti per la Maglia Verde - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 13.37 Davanti ci sono sempre Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Matteo Vercher (Team TotalEnergies) e Quentin Pacher (Groupama FDJ).

Allungo di Milan per la maglia verde! Con i 50 punti della vittoria a Valence, l'azzurro vola a +72 punti su Pogacar quando mancano solo quattro tappe alla fine! Forza Jonathan Vai su Facebook

MA CHE VOLATA JONATHAN! Milan vola e si prende lo sprint a Valence: 24a vittoria in carriera, 8a stagionale e 2a in questo Tour de France +50 punti con la vittoria di oggi e + 72punti su Pogacar per la lotta maglia verde #TDF2025 # Vai su X

Milan sempre più vicino alla maglia verde! Altri 20 punti al TV; Jonathan Milan si sta cucendo la maglia verde per i Champs Elysees; Jonathan Milan, per la maglia verde manca soltanto la matematica: i punti in palio e cosa serve.

Tour de France: la 17ma tappa porta bene a Milan, successo e allungo decisivo per la maglia verde - Seconda vittoria per il corridore friulano, abile nel recuperare posizioni nel finale e a evitare la caduta che ha tagliato fuori il favorito Merlier ... Secondo rainews.it

Jonathan Milan contro Tadej Pogacar: il duello più incerto. Quanti punti mancano alla maglia verde matematica? Tutti gli scenari - Grazie alla vittoria di Valence, il corridore della Lidl Trek si ritrova padrone del suo destino per la ... Secondo eurosport.it