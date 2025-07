Jonathan Milan la maglia verde è in cassaforte! Altro sprint vincente al Tour de France Pogacar lontano

Jonathan Milan ha ormai messo in cassaforte la maglia verde al Tour de France 2025 e si appresta a festeggiare sul podio di Parigi da leader della prestigiosa classifica a punti. Il velocista friulano è infatti transitato in prima posizione al traguardo volante di Villard-sur-Doron, posto appena 12,1 km dopo il via della diciannovesima tappa, e ha conquistato 20 punti. Tutto molto facile per lo sprinter della Lidl-Trek, che ha regolato l’eritreo Biniam Girmay e il francese Anthony Turgis, allungando così in testa alla graduatoria. Jonathan Milan primeggia con 352 punti e può fare affidamento su ben 95 lunghezze di vantaggio nei confronti dello sloveno Tadej Pogacar quando restano in palio appena 140 punti: 20 per la vittoria della tappa di oggi (alta montagna), 30 per il successo nella frazione di domani (media montagna) e 50 per l’affermazione di domenica (sui Campi Elisi, ma dopo tre passaggi a Montmartre), oltre a 20 punti per i traguardi volanti previsti sabato e domenica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jonathan Milan, la maglia verde è in cassaforte! Altro sprint vincente al Tour de France, Pogacar lontano

In questa notizia si parla di: jonathan - milan - maglia - verde

Jonathan Milan domina a Valence! Seconda vittoria al Tour de France 2025 - Un’altra giornata memorabile per il ciclismo italiano al Tour de France 2025! Jonathan Milan conquista la seconda vittoria di tappa, imponendosi allo sprint sotto la pioggia nella diciassettesima frazione a Valence.

Tour de France 2025: Jonathan Milan ipoteca la maglia verde - L’italiano Jonathan Milan (Lidl Trek) ha vinto in volata la diciassettesima tappa del 112° Tour de France, consistente in 160 chilometri che hanno portato i corridori da Bollène a Valence.

Giro del Delfinato 2025, Jonathan Milan vince la seconda tappa allo sprint ed è il nuovo leader della classifica - Doveva essere volata, e volata è stata, con il grande favorito a trionfare. L’Italia torna a gioire: spettacolare vittoria di Jonathan Milan, che si impone nella seconda tappa del Giro del Delfinato con arrivo in quel di Issoire.

MILAN ALLUNGA ANCORA! Jonathan passa per primo al traguardo volante: siamo al conto alla rovescia per la conquista ufficiale della maglia verde. Secondo Girmay e terzo Turgis. Milan è a +95 su Pogacar! #Milan #TDF2025 #EurosportCICLISMO Vai su X

Allungo di Milan per la maglia verde! Con i 50 punti della vittoria a Valence, l'azzurro vola a +72 punti su Pogacar quando mancano solo quattro tappe alla fine! Forza Jonathan Vai su Facebook

Tour de France: Jonathan Milan vince in volata a Valence e allunga per la maglia verde; Milan sempre più vicino alla maglia verde! Altri 20 punti al TV; Tour, tutto sulle spalle di Milan: cosa deve fare per vincere la maglia verde, minacciata da Pogacar e Van….

Tour de France: la 17ma tappa porta bene a Milan, successo e allungo decisivo per la maglia verde - Seconda vittoria per il corridore friulano, abile nel recuperare posizioni nel finale e a evitare la caduta che ha tagliato fuori il favorito Merlier ... Scrive rainews.it

Milan super al Tour de France: seconda vittoria in volata e maglia verde “rafforzata”. Brutta caduta di gruppo nel finale - Una volata perfetta per Milan che trionfa a Valence nonostante la caduta di gruppo nell'ultimo km: aumentato il vantaggio su Pogacar per la maglia verde ... Segnala ilfattoquotidiano.it