Jonas Vingegaard | Oggi ho cercato di vincere la tappa Pogacar ha meritato il Tour de France

È Thymen Arensman il vincitore della diciannovesima tappa del Tour de France 2025. L’olandese ha attaccato i big nell’ultima salita di La Plagne ed ha resistito fino agli ultimi metri al ritmo del gruppo maglia gialla. Secondo successo nella Grande Boucle numero 112 per il corridore della Ineos Grenadiers, già vincitore nella quattordicesima frazione. Subito dietro Jonas Vingegaard che ha anticipato Tadej Pogacar. La maglia gialla ha condotto in prima posizione il gruppetto dei migliori senza quasi mai accelerare significativamente. Negli ultimi metri è stato il danese infatti a provare l’allungo, portandosi dietro lo sloveno fino al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jonas Vingegaard: “Oggi ho cercato di vincere la tappa, Pogacar ha meritato il Tour de France”

