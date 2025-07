Il panorama delle produzioni televisive contemporanee si arricchisce di serie che affrontano tematiche complesse e personaggi intensi, spesso interpretati da attori di grande calibro. Tra queste, spicca la miniserie HBO We Own This City, un’opera che ricostruisce eventi reali legati alla corruzione e all’abuso di potere nel dipartimento di polizia di Baltimora. In questo contesto, l’attore Jon Bernthal emerge con una performance che ha attirato l’attenzione degli appassionati del genere crime e non solo. L’articolo analizza il ruolo di Bernthal nella serie, approfondendo anche la figura reale su cui si basa la storia e i collegamenti con altre sue interpretazioni memorabili. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Jon bernthal protagonista in un thriller hbo sottovalutato con punteggio del 93% su rotten tomatoes