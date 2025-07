Joker nel DCU? Zach Cregger prepara un film ambientato a Gotham per James Gunn

Il regista di Barbarian avrebbe in mano una sceneggiatura ambientata a Gotham: non solo Joker, ma anche un nuovo protagonista inedito. Nel panorama in continua evoluzione del DCU di James Gunn, si fa strada un nuovo nome pronto a portare una ventata d'aria fresca nel franchise. Il regista Zach Cregger, apprezzato per il suo lavoro su Barbarian, avrebbe infatti tra le mani una sceneggiatura ambientata a Gotham. Il progetto, ancora non ufficialmente presentato agli studios, avrebbe come fulcro Joker, ma con un approccio decisamente atipico. Secondo quanto riportato da più fonti del settore, Cregger descrive questo script come il miglior lavoro della sua carriera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

