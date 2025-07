Joaquin Phoenix furioso col regista che lo definì solo un caratterista | Mi ha fatto incazzare da morire

Gli esordi dell'attore premio Oscar non sono stati semplici, c'era perfino chi gli aveva predetto che sarebbe rimasto un semplice caratterista, senza mai sfondare. Non date a Joaquin Phoenix del caratterista se non volete vederlo furioso. L'ultimo che ci ha provato, un regista di cui non viene fatto il nome, lo ha fatto "incazzare di brutto" (parole sue). Intervistato nel corso del podcast di Theo Von This Past Weekend, il divo ha ricordato quando, sul set di uno dei suoi primi lavori, un regista gli ha detto che sarebbe sempre rimasto un semplice caratterista. Di fronte ai complimenti di una co-star, che lo aveva paragonato a un divo di alto profilo, il regista in questione si intromise e contestò il paragone. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

