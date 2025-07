Jenna Ortega e il cachet da capogiro | quanto ha preso per la seconda stagione di Mercoledì

Mentre a Roma, sulla terrazza del Pincio, Tim Burton presentava la seconda stagione di Mercoledì, il colosso Netflix ha annunciato che l'erede della famiglia Addams interpretata da Jenna Ortega sarebbe tornata per una terza stagione. Dopo il debutto avvenuto nel 2022, la serie dedicata a Wednesday Addams e alla sua avventura alla Nevermore Academy per volere della madre Morticia ( Catherine Zeta-Jones ), è diventata un vero e proprio fenomeno di massa, che ha portato a un importante cambiamento nella vita di Jenna Ortega. Non solo perchĂ© il successo le ha permesso di ottenere non pochi ruoli al cinema, proprio per sfruttare l'ondata della popolaritĂ di Wednesday, portandola anche a ri-lavorare con Tim Burton in Beetlejuice Beetlejuice, ma ha anche cambiato notevolmente il suo conto in banca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Jenna Ortega e il cachet da capogiro: quanto ha preso per la seconda stagione di Mercoledì

In questa notizia si parla di: stagione - jenna - ortega - seconda

Jenna Ortega rifiuta con humor il ballo iconico di mercoledì a Lady Gaga e anticipa la seconda stagione - anticipazioni sulla seconda stagione di “Wednesday” e novità dal mondo dello spettacolo. La popolare serie televisiva “Wednesday”, interpretata da Jenna Ortega, sta catturando l’attenzione del pubblico con le sue anticipazioni e le novità riguardanti la prossima stagione.

Mercoledì con Jenna Ortega: la terza stagione confermata - annuncio ufficiale del rinnovo di “mercoledì” per una terza stagione su netflix. La serie “Mercoledì” ha ricevuto conferma del suo prolungamento con una nuova stagione, prima dell’atteso debut della seconda.

Mercoledì con Jenna Ortega rinnovato per una terza stagione - Mercoledì con Jenna Ortega rinnovato per una terza stagione Mercoledì è stata rinnovata per una terza stagione su Netflix, secondo quanto confermato e appreso da Variety.

La seconda stagione di Mercoledì non è ancora uscita, ma Netflix ha già annunciato il rinnovo della serie per una terza stagione! E non è tutto: Jenna Ortega e Tim Burton hanno rivelato a The Hollywood Reporter che uno spin-off è ufficialmente in fase di svilu Vai su Facebook

Jenna Ortega e Tim Burton sulla copertina speciale di The Hollywood Reporter in occasione della seconda stagione di Mercoledì. Vai su X

Mercoledì 3 si farà : ecco quando torna la serie Netflix con Jenna Ortega (e le novità su uno spin-off); Jenna Ortega torna in Mercoledì su Netflix e Lady Gaga è nel cast della seconda stagione; 'Mercoledì': rinnovata per la terza stagione la serie tv Netflix.

Tim Burton a Roma: «Sono come Mercoledì, emarginata che non cerca popolarità» - ( a skanews) – Con una grande serata a Roma insieme ai suoi fan Tim Burton ha lanciato la seconda stagione di Mercoledì, in arrivo su Netflix in due parti, la prima disponibile dal 6 agosto e la secon ... iodonna.it scrive

Mercoledì con Jenna Ortega rinnovato per una terza stagione - Mercoledì è stata rinnovata per una terza stagione su Netflix, secondo quanto confermato e appreso da Variety. Come scrive cinefilos.it